Автомобильный бум не прошел: ввоз машин физлицами в январе вырос на 55%

Импорт легковых автомобилей физическими лицами в России в январе 2026 года продемонстрировал впечатляющий рост. По данным аналитического агентства "Автостат", поставки увеличились на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув более 35 тысяч единиц.

Глава агентства Сергей Целиков в своем Telegram-канале отметил, что из общего числа импортированных в январе 47,8 тысячи машин почти три четверти (74%) были ввезены физическими лицами.

Особенно заметен рост импорта новых машин - он увеличился в три раза, достигнув 11,4 тысячи штук. Доля автомобилей с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил составила 63,7%. В модельном рейтинге лидируют Mazda CX-5 (22,8%), Skoda Superb и KIA Seltos.

Также стоит отметить рост импорта автомобилей с пробегом с левым расположением руля на 40% - до 11 тысяч штук. Почти все такие иномарки (90,5%) имеют двигатели мощностью до 160 лошадиных сил. Лидерами среди них стали Toyota Corolla, Audi A3 и Audi A5.

