В Подмосковье водителей начнут штрафовать чаще в 2026

Подмосковных водителей начнут штрафовать чаще в 2026. В рамках стратегии повышения дорожной безопасности и сокращения количества аварий в Московской области намерены продолжить увеличение количества установленных на трассах дорожных камер. Об этом редакции Quto.ru сообщили в ГК «Урбантех», которая является оператором комплексов фотовидеофиксации в регионе.

«В комплексном подходе к снижению аварийности важная роль отведена техническим средствам контроля. Одним из самых эффективных средств во всём мире остаются комплексы фотовидеофиксации, которые обеспечивают неотвратимость наказания за нарушения ПДД. Комплексы обеспечивают доказанный эффект — сокращают число аварий и тяжесть их последствий на аварийно-опасных участках», — отметили в компании.

Уточняется, что сегодня на дорогах появляются отечественные устройства «Азимут 4» с использованием нейросети. Они распознают больше разных нарушений, чем старые приборы, в том числе превышение скорости, проезд на «красный» и по выделенной полосе или обочине, непропуск пешехода на переходе, непристёгнутый ремень безопасности и использование смартфона во время езды.

Эксперты также отметили, что в Подмосковье расширение парка дорожных камер позволило сократить аварийность на 19% по итогам 2025 года. Поэтому в 2026 году работа по установке новых комплексов продолжится, а в планах региональных властей появление на дорогах до 300 новых устройств.

Ранее стало известно, как повышение штрафов повлияло на количество нарушений ПДД и скорость оплаты постановлений. Российские власти ужесточили ответственность за самые популярные нарушения правил движения с 1 января 2025 года.