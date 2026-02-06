Geely планирует возобновить поставки нового Coolray

Geely может возобновить поставки нового поколения кроссовера Coolray на российский рынок в 2026 году. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе марки. Однако точных сроков пока не называют.

"Мы действительно рассматриваем возможность поставок нового Coolray в 2026 году. О точных сроках появления автомобиля на российском рынке мы объявим позже", - говорится в заявлении представителей Geely.

При этом в российском офисе компании уточнили, что поставки, скорее всего, начнутся не раньше конца марта 2026 года.

"Это произойдет не в конце марта", - добавили в представительстве.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в странах ЕАЭС может появиться Geely Coolray с новой силовой установкой.