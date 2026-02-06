Везде, кроме России, на Zeekr 9X заменят дефектные редукторы

Кампания по замене проблемных редукторов на Zeekr 9X обойдет Россию стороной. Производитель гибридов и электрокаров Zeekr признал, что у люксовых кроссоверов Zeekr 9X возникли массовые проблемы с корпусами заднего мотор-редуктора. Как сообщил журналу Motor информированный источник внутри компании-производителя, по всему миру пройдут сервисные акции по замене агрегатов с трещинами.

© Motor.ru

Источник редакции подчеркнул, что России эта кампания не коснется, поскольку на российском рынке марка официально не представлена.

Предполагается, что на пострадавшие экземпляры кроссоверов Zeekr 9X установят обновлённый узел редуктора, на магниевом корпусе которого появились многочисленные вертикальные отливки-усилители. Они должны за счёт повышения жёсткости конструкции на скручивание решить проблему продольных трещин.

Отзывная кампании на Zeekr 9X должна начаться до конца I квартала 2026 года. Поскольку сервис затронет только те страны, где марка присутствует официально, российским владельцам машин придётся покупать агрегат за свой счёт.

Журнал Motor ранее подробно писал об этой проблеме. В России новый агрегат взамен проблемного на Zeekr 9X стоит около 750 тыс. рублей при наличии. Некоторые мастерские предлагают усиление треснувших корпусов: стоимость такого ремонта составляет от 30 до 50 тыс. рублей.