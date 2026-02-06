В России почти не осталось кроссоверов одного популярного бренда

В настоящее время запасы дилеров по марке Xcite составляют около одной тысячи новых кроссоверов. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков. Эксперт напомнил, что сборка всей линейки X-Cross была завершена в начале 2025 года.

По данным на 31 января 2026 года в России было зарегистрировано 18625 автомобилей бренда. Из этого числа 15067 единиц пришлось на модель X-Cross 7, 3558 машин — на X-Cross 8.

В январе реализация этих кроссоверов оказалась на уровне 354 единиц, что на 26 процентов хуже результата годичной давности, когда было продано 408 машин. Если же сравнивать с декабрем 2025 года, продажи сократились более чем в два раза (701 машина).

Общий объем производства автомобилей Xcite составил немногим менее 19 700 экземпляров. Было выпущено чуть более 15 200 кроссоверов X-Cross 7 и чуть меньше 4 500 машин X-Cross 8.

Основываясь на статистику, Целиков предположил, что запас новых X-Cross 7 у официальных дилеров практически исчерпан, а модель X-Cross 8 еще можно найти. Кроме того, дилерские центры могут предлагать тестовые машины, которые поступают в реализацию как подержанные.

Ранее глава департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов назвал автомарки, которые не пользуются спросом у потенциальных покупателей.