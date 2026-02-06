В России сняли с хранения и выставили на продажу новый "Москвич 412"

Как выяснила "Российская газета", в Амурской области на продажу выставили "Москвич 412" в идеальном состоянии. Автомобиль 1977 года выпуска прошел всего 5 тысяч км. За такую "капсулу времени" просят 1 930 000 рублей.

"Сохранилось все в идеальном состоянии. Все оригинал", - говорится в объявлении. При этом владелец машины готов к торгу.

"Москвич-412" оснащен 75-сильным 1,5-литровым мотором и механической коробкой передач. Привод - задний.

Напомним, модель выпускалась на двух заводах: на предприятии МЗМА (позднее АЗЛК) в Москве с 1967 по 1976 год и на автозаводе в Ижевске с 1967 по 1997 год. Всего было собрано около 2,5 млн машин.

