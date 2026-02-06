Частоту аварий с каршеринговыми машинами объяснили словами «водят абы как»

Каршеринговые автомобили попадают в ДТП из-за их популярности у новичков, у которых никогда не было автомобиля, и которые не пытались учиться у инструктора. Словами «водят абы как» объяснил частоту аварий с такими машинами советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк, его цитирует НСН.

По словам эксперта, популярность услуг каршеринга растет, так как качественные автомобили многим россиянам просто не по карману. В то же время в увеличении числа таких машин на дорогах есть и минус — проверяются они по жалобам, а так как пользуются ими зачастую непрофессионалы, возрастает опасность на дорогах.

«Сейчас у нас появилось куча неизвестных производителей и неизвестных марок, и там большой вопрос, доживает ли автомобиль, пока водитель собирает кучу ям. <...> Достаточно высокий процент пользователей каршеринга — это те, кто никогда не имел своего автомобиля и даже не пытался научиться ездить, сэкономив на инструкторе. Соответственно, опасность на дорогах с такими водителями достаточно серьезная. И по статистике ДТП эта вся история была видна», — пояснил Грэк.

Ранее главе Минтранса Андрею Никитину предложили выгнать из жилых дворов машины каршеринга. Авторы инициативы хотят ограничить парковку автомобилей краткосрочной аренды на придомовых территориях. Это позволит обеспечить приоритетные права жителей, повысить безопасность и улучшить организацию городской среды.