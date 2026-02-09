Mercedes подарила служебный автомобиль стоимостью 240 000 евро

Пилот Mercedes Кими Антонелли получил в подарок от своей команды служебный автомобиль стоимостью около 240 000 евро.

© autosport.com.ru

Антонелли готовится ко второму сезону в Ф1 на фоне растущих ожиданий вокруг Mercedes, которую многие уже называют фаворитом новой технической эры. Уверенный шейкдаун в Барселоне, где

Накануне старта сезона Mercedes показала в соцсетях новый автомобиль Антонелли – Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+. Машина выполнена в чёрном цвете, перекликающемся с ливреей W17, с фирменными логотипами Mercedes и бирюзовыми акцентами PETRONAS в отделке.

В подписи к серии фотографий команда написала: «Новый год – новый служебный автомобиль для Кими Антонелли».

Стоимость модели составляет £239 405. Автомобиль развивает максимальную скорость 317 км/час, обладает мощностью 603 л.с. и разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды. Машина оснащена 21-дюймовыми коваными дисками AMG с матово-чёрным покрытием и декоративной кромкой в цветах PETRONAS.

Источник: Mercedes