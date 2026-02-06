МАДИ выявила самых злостных нарушителей парковки
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) обнародовала данные за 2025 год, касающиеся соблюдения требований запрещающих знаков. По данным организации, злостными нарушителями правил парковки чаще всего оказывались владельцы автомобилей премиального сегмента — Mercedes-Benz и BMW, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Среди нарушителей требования знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» также значатся обладатели дорогих Audi, Land Rover и Lexus. Именно эти пять марок машин чаще всего оказывались оставленными в неположенных местах и фигурировали в отчетах МАДИ.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов призвал владельцев машин любого класса быть ответственными и уважать окружающих. Он напомнил, что нарушение правил парковки создает высокие риски для всех участников дорожного движения и повышает вероятность ДТП.
