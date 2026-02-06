Прошла регистрация нового логотипа завода "Москвич"

Автозавод "Москвич" запатентовал обновленный логотип, информация о котором появилась в открытой базе Роспатента.

Дизайн эмблемы остался прежним: это литера "М", стилизованная под зубцы кремлевской стены. Отличие заключается в том, что теперь логотип разделен на два П-образных элемента, в то время как раньше он был цельным и угловатым. Цветовая палитра осталась неизменной: доступны красный и светло-серый варианты.

Согласно документам, заявка на регистрацию нового товарного знака была подана еще 15 декабря 2025 года. В начале февраля текущего года Роспатент утвердил ее.

Впрочем, за многолетнюю историю завода это не первый случай смены эмблемы. С момента основания в 1930 году товарный знак "Москвича" обновлялся неоднократно. Несмотря на разнообразие вариантов, основой всегда оставалось изображение кремлевской стены со звездой. Значок с буквой "М" был впервые использован в середине 80-х годов после появления модели 2141.

