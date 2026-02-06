Убытки российского производителя грузовиков выросли в 11 раз

«КамАЗ» завершил 2025 год с убытками в 37 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает ТАСС.

Чистые убытки производителя грузовиков по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросли в 11 раз в годовом выражении.

В то же время выручка «КамАЗа» за прошедший год снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании упала почти в 32 раза, до 757 миллионов рублей. Вместо прибыли в 909 миллионов компания получила убыток от продаж в 22,9 миллиарда.

Убытки «КамАЗа» по итогам девяти месяцев 2025 года составили 29,1 миллиарда рублей. В конце лета предприятие готовилось перейти на трехдневную рабочую неделю, но потом приказ о ее введении отменили. В конечном счете «КамАЗ» перешел на четырехдневку с 1 августа. Введение неполной загрузки объяснили проблемами с продажами и кризисом на рынке грузовиков, связанным в том числе с «недальновидной политикой импортеров иностранной техники, которые, несмотря на все прогнозы по снижению рынка, ввезли в прошлом году избыточное ее количество». К пятидневке заводы вернулись в начале ноября.