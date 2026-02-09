Мотоциклы Jawa возвращаются в Россию: прошла сертификация четырех моделей

Мотоциклы Jawa получили одобрение типа транспортного средства, что открывает путь к официальным поставкам и продажам. Производителем указана компания из Чехии, при этом сборка техники организована на предприятии в Индии.

Согласно данным сертификации, которые приводит Motor, на рынок допущены четыре модификации - 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ.

Версия 300 оснащается четырехтактным двигателем объемом 295 куб. см, мощностью 23 л.с., а у 350-й серии мотор объемом 334 куб. см развивает 29-30 л.с.

Конструкция моделей включает телескопическую переднюю вилку с гидравлическими амортизаторами и заднюю маятниковую подвеску. Все сертифицированные мотоциклы получили 6-ступенчатую механическую коробку передач и цепную главную передачу.

Основанная в 1929 году марка была широко известна в Европе и СССР благодаря простым и выносливым мотоциклам, однако в 90-е годы компания обанкротилась. В 2018 году права на бренд и интеллектуальную собственность выкупили и возобновили производство в Индии.