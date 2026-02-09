БелАЗ стал незаменимым партнером на угольных карьерах Кузбасса

У одной из крупнейших угледобывающих компаний Союзного государства - "Кузбассразрезуголь", входящей в состав Уральской горно-металлургической компании, в списке самых уважаемых и надежных партнеров всегда на первом месте стоит белорусский автогигант в Жодино.

© Российская Газета

Для этого у коллег за шесть десятков лет слаженной кооперации есть достаточно веских аргументов. И прежде всего следует иметь в виду, что в Кузбассе остаются ведущими потребителями продукции БЕЛАЗа, а также регион стал важным полигоном для испытаний и совершенствования новинок карьерной техники братской страны.

Вот и на излете трудовой недели стало известно БЕЛТА, что транспортные парки стратегического партнера БЕЛАЗа в Кемеровской области в ближайшие месяцы пополнятся 36 новыми машинами особо большой грузоподъемности.

На угледобычу в российский регион, уточнили на автогиганте, с декабря по март по железной дороге отгружаются новые модели 240-тонных машин. Речь идет о двадцати единицах БЕЛАЗ-7531G и шести машинах БЕЛАЗ-7531N, а также о десяти самосвалах БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн.

Эти надежные и высокопроизводительные многотонники, сообщили их разработчики на предприятии, оснащены всеми необходимыми современными системами, чтобы сделать работу оператора самосвала эффективной, комфортной и безопасной.

Обозреватели констатируют, что Кузбасс справедливо считается угольным сердцем России, ритмичную работу которого обеспечивает карьерная техника БЕЛАЗ. Причем самыми востребованными у горняков являются тяжеловесы грузоподъемностью 130, 220 и 240 тонн.

На предприятии с гордостью подчеркивают, что созданные на основе многолетних традиций конструирования, надежные и производительные, с низким уровнем эксплуатационных затрат самосвалы проверены успешной эксплуатацией в условиях одного из самых крупных угольных месторождений мира. Они обеспечивают максимальную производительность работы в связке с экскаваторами большой мощности.

Кстати, для обслуживания горнотранспортных работ на предприятиях "Кузбассразрезугля" широко применяется и спецтехника БЕЛАЗа: оросительные машины, погрузчики, бульдозеры и тягачи-буксировщики.

Словом, оперативное реагирование на запросы угольщиков, непрерывное совершенствование продукции, обеспечение ее своевременных поставок укрепляют многолетний союз и открывают новые горизонты сотрудничества между ОАО "БЕЛАЗ" и АО "УК "Кузбассразрезуголь".