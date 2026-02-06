Tesla начала тестировать в Китае свои ИИ-технологии для вождения

Американская компания Tesla начала тестировать в Китае собственные технологии на базе искусственного интеллекта для помощи водителю. Об этом заявила вице-президент корпорации Тао Линь, передает агентство "Цайлянь".

© Сетевое издание m24.ru

Она отметила, что Tesla самостоятельно инвестировала средства в центр обучения ИИ в КНР. Тао не уточнила вычислительные мощности объекта, но указала, что их достаточно для удовлетворения текущих потребностей компании.

Завод по выпуску электромобилей Tesla расположен в Шанхае. Соглашение о его строительстве было подписано в 2018 году. На предприятии собираются седан Model 3, кроссоверы Model Y и Model Y L.

Ранее сообщалось, что Tesla намерена прекратить выпуск электрокаров Model S и Model X ради создания гуманоидных роботов Optimus. Глава корпорации Илон Маск уточнил, что поддержка уже проданных машин будет продолжена.