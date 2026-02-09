Владельцам кроссовера BMW придется платить за доступ к камерам на машине

Владельцам нового кроссовера BMW придётся платить за доступ к круговому обзору. Баварский автопроизводитель не отказался от идеи ввести подписку на пользование рядом функций на своих автомобилях. Так, на новом электрическом кроссовере iX3 ежемесячная плата будет введена за доступ к ряду функций.

© Quto.ru

В перечень платных опций включены камеры кругового обзора и продвинутый «полуавтопилот» Driving Assistant Pro. Сколько будет стоить доступ к системам собственного электрокара, пока не сообщается.

Сам производитель считает, что решение подойдёт автомобилистам, которые пока не уверены, нужна им определённая опция или нет. При этом в компании признают, что идея начать предлагать по подписке подогрев сидений в 2022 году, которая вызвала широкий резонанс и шквал негатива, была ошибкой. Тем не менее, в BMW твёрдо намерены начать использовать брать с автовладельцев плату ежемесячно.

Кстати, на ряде рынков решение уже применяется. Например, в Австралии адаптивная подвеска установлена на все машины по умолчанию, но пользоваться ей могут только те, кто заплатил 29 австралийских долларов (около 1570 рублей).