В Италии прошла презентация Geely Galaxy M7

В сердце итальянской моды Милане компания Geely представила новый кроссовер Galaxy M7.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 112-сильного бензинового двигателя объемом 1,5 литра и двух электромоторов и литий-железо-фосфатных аккумуляторов емкостью 18,4 и 29,8 кВт·ч. На электротяге кроссовер способен проехать до 225 километров, а при полном баке топлива и заряженной батарее - до 1730 километров!

Особое внимание производитель уделил безопасности и эффективности. Система Gold Medal Driving Control обещает предоставить водителям максимальный комфорт, а Gold Brick Battery обеспечит долгий срок службы аккумулятора. Кроме того, новая система Gold Calculation Range контролирует расход топлива и отслеживает запас хода, что делает поездку еще более экономичной.

Габариты кроссовера составляют 4770 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1685 мм в высоту, колесная база - 2785 мм. Одной из ключевых особенностей экстерьера является монофара длиной более двух метров с 362 диодами и лазерными элементами. Также автомобиль оборудован панорамной крышей площадью 1,2 квадратных метра.

Интерьер выполнен из замши и кожи с элементами из натурального дерева. В оснащение входит аудиосистема Flyme Sound и умная атмосферная подсветка с 256 цветами.

По данным портала ITHome, продажи Geely Galaxy M7 стартуют в первой половине 2026 года.

