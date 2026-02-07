Время доступных авто прошло: дилеры заявили о росте цен

Дилеры и эксперты авторынка прогнозируют рост цен на автомобили, поставляемые из Китая. Стоимость будет расти как на новые, так и на подержанные машины.

Это связано с ужесточением экспортного законодательства КНР, из-за которого дилеры не получают машины 2026 года выпуска.

Эксперты, опрошенные Autonews, отмечают, что ситуация может привести к дефициту популярных моделей, таких как Nissan, Mazda и Zeekr. Это косвенно будет влиять и на стоимость машин.

Ситуация с подержанными авто уже меняется: некоторые модели с пробегом продаются по большей цене, чем стоили новыми.

Машины 2021-2023 годов выпуска (могут быть без пробега, но формально - б/у - прим. "РГ") с моторами до 160 л.с. стали дороже на 150-200 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, что на границе с Китаем застряли сотни автомобилей. Причина - новые правила экспорта из КНР в другие страны. Согласно им, авто должен оставаться на внутреннем рынке не менее полугода, прежде чем его можно будет оформлять как подержанный и экспортировать.