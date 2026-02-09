Zeekr официально подтвердила задержку кроссовера 8X.

Zeekr 8X появится у покупателей позже, чем планировалось. Компания объяснила это тем, что автомобиль проходит масштабные предсерийные испытания, на которые требуется дополнительное время. Причём в Zeekr признали, что детали о модели попали в сеть раньше графика, нарушив первоначальный план раскрытия информации.

Вообще, официальный дебют кроссовера состоялся ещё в январе, когда его зарегистрировало Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Позже в интернете неожиданно всплыли и фотографии салона. Теперь же производитель заявляет, что эти утечки были преждевременными.

В своём заявлении бренд использовал фразу «хорошие автомобили стоят того, чтобы подождать».

По сути, компания настаивает на том, что строго придерживается стандартов системы контроля качества Geely, чтобы гарантировать надёжность будущей модели. Только после прохождения всех комплексных тестов и проверки качества поставок Zeekr будет готова двигаться дальше.

Хотя точную дату старта продаж пока не называют, представители подтвердили, что кроссовер должен выйти на рынок в первой половине 2026 года. Получается, задержка есть, но рамки всё-таки обозначены.