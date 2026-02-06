Журналисты перечислили минусы автомобиля «Атом»

«БИЗНЕС Online» назвал ключевые недостатки автомобиля «Атом». Внутри «Атом» выглядит скромно, а у тестового экземпляра вдобавок отходил пластик на руле, а сам он выглядел дешёво. К такому выводу пришли журналисты деловой электронной газеты «Бизнес Online», протестировав электрокар. Кроме того, представители издания также отметили другие особенности машины.

Бортовым компьютером воспользоваться не удалось — кнопки на сенсорном дисплее не нажимались. У автомобиля очень пустая, прямо унылая передняя панель. В хэтчбеке тесноватый задний ряд — «на 2,5 человека». Раскрывание дверей в разные стороны — точно нужно и удобно? При аргументации в пользу электрокара авторы проекта указывают годовой пробег 70 000 км (такое возможно, разве что, в такси и каршеринге).

Кстати, минувшей весной редакция журнала Motor также тестировала предсерийный вариант "Атома". Правда, поездка была столь короткой. Основной вывод — автомобиль существует и едет, а разработка идёт своим чередом.