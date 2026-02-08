"ЗР": "убийца Land Cruiser" iCaur V27 будет стоить в РФ 5 млн рублей

Концерн Chery расширяет линейку суббрендов на российском рынке - к дебюту готовится новая марка iCaur. Первой моделью станет кроссовер V27, предсерийный образец которого уже показали дилерам и потенциальным клиентам для сбора отзывов перед запуском продаж. Эксперт "ЗР" Кирилл Милешкин считает, что цена на новинку составит около 5 млн рублей.

По габаритам iCaur V27 - крупный кроссовер: длина составляет 5045 мм, ширина - 1976 мм, высота - 1894 мм, колесная база - 2900 мм.

Внешне модель выполнена в стилистике классических внедорожников, однако конструктивно это кроссовер с несущим кузовом, передней подвеской McPherson и многорычажкой сзади.

Силовая установка представляет собой последовательный гибрид. Турбомотор 1.5 работает как генератор, обеспечивая питание аккумулятора емкостью 34 кВт·ч и электродвигателей. Пиковая мощность системы достигает 465 л.с. Суммарный запас хода заявлен на уровне 1100 км, из которых до 155 км - на электротяге.

Ранее "РГ" рассказывала, что у iCaur V27 также будут версии попроще - с приводом на одну ось и с прайсом около 4,1 млн рублей.

Старт продаж нового iCaur V27 в России запланирован на первую половину года.