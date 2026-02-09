Каким будет универсал Avatr 06T

Снимки пятидверной модели появились в базе китайского минпрома, у неё будет как plug-in гибридная установка типа range extender, так и полностью электрическая «начинка».

Китайская марка Avatr представляет собой совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL, она относится к премиальному сегменту. Актуальный модельный ряд составляют кроссоверы Avatr 07 и Avatr 11, а также седаны Avatr 06 и Avatr 12. В дальнейшем линейку пополнит универсал: ему досталось название Avatr 06T, он станет ближайшим родственником самой доступной четырёхдверки.

Компания опубликовала тизеры пятидверки в начале текущей недели, а через пару дней уже поделилась полноценными изображениями экстерьера грядущей новинки. Теперь появились «живые» фото Avatr 06T: они были опубликованы в базе минпрома Китая. Судя по снимкам, передняя часть у «сарая» точно такая же, как у уже представленного на рынке седана: та же головная оптика сложной формы, тот же покаты капот с выштамповками, те же трапециевидный воздухозаборник и сплиттер в нижней части переднего бампера.

Отметим, внешность модели слегка меняется в зависимости от его «начинки». Так, гибриду положены серебристые вставки на сплиттере, боковых юбках и нижней части массивного диффузора на корме. Ещё такой универсал получил чёрно-серебристые 20-дюймовые колёсные диски и воздухозаборник с рисунком в виде сетки. В свою очередь «электричке» положен узор в виде вертикальных полос и полностью чёрный обвес по периметру кузова и чёрно-серые 20-дюймовые колёсные диски иного дизайна.

Корма универсала отличается от седана, очевидно, за счёт иной формы крыши с панорамным люком, полноценной покатой багажной двери с лаконичным двухцветным спойлером в верхней части, а также за счёт узкой полоски «монофонаря», которая проходит через всю ширину бампера, доходя до задних крыльев. Отметим, Avatr 06T снабдили утопленными дверными ручками, так как выдвижные в Китае оказались под запретом.

В базе китайского минпрома были опубликованы и новые подробности о грядущем универсале. Габаритная длина Avatr 06T равна 4940 мм (на 85 мм длиннее седана), ширина – 1960 мм (такая же), высота в зависимости от модификации варьируется в диапазоне от 1455 до 1495 мм (на 5 – 28 мм выше), а расстояние между осями составляет 2940 мм (аналогичное).

Известно, что универсал снабдили разработанным Huawei лидаром нового поколения. Фотографий салона пятидверки по-прежнему нет, но стоит ожидать, что он будет унифицирован с родственным седаном. В этом случае он получит узкий горизонтально вытянутый дисплей под лобовым стеклом, исполняющий роль виртуальной приборки, а также большой тачскрин информационно-развлекательной системы, расположенный по центру передней панели.

Avatr 06T в Китае предложат как с plug-in гибридной установкой типа range extender, так и с полностью электрической «начинкой». В первом случае в составе установки числится 1,5-литровая турбочетвёрка мощностью 156 л.с., которая работает в качестве генератора для батареи и не имеет механической связи с колёсами. За движение отвечает 503-сильный электромотор, расположенный на задней оси.

Электрическая версия пока анонсирована только полноприводная – с двухмоторной силовой установкой, её совокупная отдача составляет 683 л.с. (у седана есть и одномоторная «зелёная» версия). Запас хода на одной зарядке у такого универсала превысит 600 км (при расчёте по циклу CLTC).

В конкуренты новинке на домашнем рынке прочат актуальные Zeekr 007GT и Nio ET5T. Стоит ожидать, что по цене Avatr 06T окажется дороже родственного седана. За него в Поднебесной сейчас просят от 209 900 до 279 900 юаней (эквивалентно примерно 2,33 – 3,11 млн рублей по текущему курсу).