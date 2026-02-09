В РФ продают почти новый ВАЗ-2103

"Российская газета" обнаружила в Пензенской области ВАЗ-2103 в отличном состоянии. Автомобиль 1978 года выпуска проехал 23 тысячи км.

© Российская Газета

"В продаже ВАЗ-2103 в идеальном состоянии, все родное. Новые документы. Я владелец", - говорится в объявлении.

Под капотом "тройки" скрывается 1,5-литровый мотор мощностью 77 лошадиных сил, работающий в паре с четырехступенчатой механической КПП. Привод - классический задний.

За эту "капсулу времени" просят 1 500 000 рублей. Учитывая, что ранее "РГ" рассказывала о ВАЗ-2103 1974 года за 3 500 000 рублей и за 2 000 000 рублей, это еще не так и дорого.

ВАЗ-2103 "Жигули" серийно собирали на Волжском автомобильном заводе с 1972 по 1984 год. Всего было выпущено 1,3 млн машин разных модификаций.