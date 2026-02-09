В РФ продают очень редкий ЗИЛ

Последний из 40 выпущенных: в РФ начались продажи редкого ЗИЛа
В Новосибирске "РГ" обнаружила в продаже редкий трехосный ЗИЛ-497420. Как заявил продавец - это последний монстр советского автопрома.
Он аргументирует это лимитированной серией - было выпущено всего 40 таких автомобилей. И в них необычно буквально все.
Например, данный ЗИЛ оснащен двигателем Caterpillar (США), который выпускался по спецзаказу для использования в суровых условиях.
Владелец сообщил, что заменены все жидкости, установлен новый свет, а кузов полностью покрыт "Раптором".
Автомобиль оснащен дизелем объемом 5,3 литра и трансмиссией 6х6.
Цена редкого вездехода - 5 000 000 рублей.
Ранее "РГ" рассказывала, что в Челябинске с хранения сняли новый ЗИЛ "Бычок".