Китайский концерн Geely опубликовал глобальную стратегию развития до 2030 года.

Компания Geely представила глобальную стратегию развития до 2030 года. По материалам презентации, серийный выпуск машин с системами автономного управления уровня L4 предполагается начать уже в краткосрочной перспективе.

Напомним, L4 – это высокая автоматизация вождения, реализуемая на картах высокого разрешения (и при нормальной погоде), когда водитель становится не нужен даже для вмешательства в критических ситуациях (чего требуют уровни L3 и ниже); при ДТП ответственность несет производитель, а не сидящий в машине. В Geely говорят, что хотят закрепить лидерство в области «всеобъемлющей интеллектуальной мобильности».

Еще один важный шаг – твердотельные батареи, обладающие высокой плотностью энергии и доводящие запас хода электромобиля до величин более 1000 км. Кроме того, они более морозостойкие, долговечные и безопасные, чем нынешние. Старт производства таких батарей намечен на 2026 год – с последующим тестированием в реальных условиях.

Также среди целей компании – выход на ежегодный уровень продаж в 6,5 млн автомобилей, из которых 1,95 млн будет продаваться на внешних рынках, а также ежегодная выручка в 1 трлн юаней.