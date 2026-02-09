Меньше всего в России покупают машины Ravon и Livan

Автоэксперт Черноусов: В отличие от Европы, Fiat в России не популярен.

Представитель компании «Рольф» назвал автомобильные бренды, владельцев которых в России исчезающе мало по разным причинам. Например, Acura – это сами по себе премиальные автомобили.

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов заявил, что на рынке автомобилей с пробегом наименьшим спросом пользуются такие марки, как Fiat, Acura, Saab и Ravon. Машины бренда Fiat не пользуются спросом у россиян, хотя в Европе они крайне популярны за счет своей малогабаритности.

В беседе с rg.ru он отметил, что Acura – это премиальное ответвление концерна Honda, но в России владельцев этих машин можно по пальцам пересчитать. Машины шведской марки Saab интересны только довольно узкой группе поклонников этой фирмы. На узбекистанские автомобили Ravon спроса в России практически нет. Точно такая же ситуация и с маркой Livan.

«Подводя итог, скажу, что все модели перечисленных брендов имели в прошлом году у нас одинаковый объем продаж — 10 штук», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что богатые россияне стали чаще покупать иномарки дороже 7 млн рублей.

