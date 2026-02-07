Xiaomi готовит почти 1000-сильный кроссовер YU7 GT с разгоном до 300 км/ч

Новый электромобиль Xiaomi – кроссовер YU7 GT – появился в базе Министерства промышленности и информатизации Китая. Новая модификация позиционируется как спортивная версия модели YU7 с расширенным кузовным обвесом и двухмоторной силовой установкой. Об этом сообщает издание CarNewsChina (CNC).

© Xiaomi

Автомобиль оснащен электрической системой с двумя моторами: передний развивает мощность 288 кВт, задний – 450 кВт. Совокупная мощность установки достигает 738 кВт, что эквивалентно примерно 990 лошадиным силам (л.с.). Максимальная скорость заявлена на уровне 300 км/ч. По рыночным оценкам, стоимость модели может составить от 450 тыс. до 500 тыс. юаней (примерно 5-5,5 млн руб. по курсу на 7 февраля 2026 года).

Модель получила переработанный передний бампер, расширенные передние крылья, крупный задний диффузор и красный шильдик GT. Также предусмотрены красные тормозные суппорты, 21-дюймовые колесные диски и ряд опций персонализации, включая различные элементы внешнего оформления.

Длина автомобиля составляет 5015 мм, ширина – 2007 мм, высота – 1597 мм, колесная база – 3000 мм. Электромобиль планируют оснастить тройной литиевой батареей производства CATL.

