Дебют кроссовера Tiguan L ePro ожидается в июне. Он сможет проезжать до 117 км на чистой электротяге, а в смешанном цикле расходует менее 5,3 л бензина на 100 км.

© Motor.ru

Новая версия популярного кроссовера Volkswagen выйдет на китайский рынок в июне. Информация о ней появилась в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Ключевая особенность новинки — подзаряжаемая гибридная силовая установка. Она включает 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 129 л.с. Емкость тяговой литий-ионной батареи - 22 кВт·ч, на электричестве гибридный Tiguan способен проехать до 117 км.

© Autohome

Полный запас хода с учетом бензина в баке не раскрывается. Известно лишь, что на 100 км пути в смешанном цикле гибрид расходует менее 5,3 л бензина.

Гибридная версия Volkswagen Tiguan L ePro получила оригинальную внешнюю отделку со сплошной панелью вместо классической решетки радиатора и светодиодной светящейся полосой. Сквозным, по всей ширине двери багажника, сделан и задний фонарь. Длина кроссовера 4744 мм, колесная база — 2791 мм.

