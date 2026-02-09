В РФ продают редкий пикап ИЖ-27151 "Банановоз"

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий пикап ИЖ-2715, удалось выяснить "Российской газете". Данная модель поставлялась Советским Союзом на экспорт.

В СССР серийные пикапы были редкостью и частным покупателям практически не предлагались. До войны выпускались модели ГАЗ-4 и ГАЗ-415, затем последовал длительный перерыв, а в 70-х основным серийным грузопассажирским пикапом стал ИЖ-27151.

ИЖ-27151 производился с 1972 по 2001 год на базе фургона ИЖ-2715.

Экспортная удлиненная версия 27151-01, разработанная по запросу финского дилера, отличалась увеличенной грузовой платформой и прямоугольными фарами, продавалась под названием Elite Pickup и получила среди автолюбителей прозвище "банановоз".

Машина предназначалась для легких объемных грузов. Перегружать авто категорически не рекомендовалось не только по причине сохранения подвески, но и из-за того, что передний мост разгружался, ухудшалась управляемость.

"Банановоз" продается в Екатеринбурге. Автомобиль выпущен в 1990 году и оснащен 1,5-литровым "атмосферником" мощностью 75 л.с. в паре с 4-ступенчатой МКП.

Редкий пикап прошел полную реставрацию и имеет все необходимые документы.

Цена - 1 500 000 рублей.