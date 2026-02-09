Продажи гибридного внедорожника Deepal G318 начнутся весной 2026 года

Продажи гибридного внедорожника Deepal G318 в России начнутся весной 2026 года.

Концерн Changan наконец-то определился со сроками выхода на российский рынок своего большого гибридного внедорожника. Официальный старт продаж модели Deepal G318 запланирован на второй квартал 2026 года – скорее всего, это произойдёт в марте или апреле. Изначально запуск хотели провести ещё в конце прошлого года, но его отложили без каких-либо публичных объяснений.

Технические характеристики выглядят внушительно даже на фоне традиционных рамных внедорожников. Машина построена по схеме последовательного гибрида: суммарная мощность силовой установки достигает 430 лошадиных сил, а крутящий момент – 575 Нм. Производитель заявляет, что на одном баке и полном заряде батареи G318 способен проехать до 1100 километров, причём около 190 из них – исключительно на электротяге.

Для поклонников активного отдыха и путешествий китайцы подготовили серьёзный арсенал. Внедорожник получит адаптивную пневматическую подвеску, которая позволяет менять клиренс, и усиленные рейлинги на крыше, рассчитанные на нагрузку до 120 килограммов. Разумеется, в списке оборудования значатся и все современные электронные ассистенты водителя.

Ценник и точный список опций пока держат в секрете – их обещают раскрыть прямо накануне начала продаж. По сути, Deepal G318 позиционируется как альтернатива не только классическим «крузакам», но и другим гибридным новинкам из Китая, которые всё активнее заходят на наш рынок.