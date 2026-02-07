У дилеров не осталось кроссоверов Xcite

Глава "Автостата" Сергей Целиков проанализировал продажи кроссоверов Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 и подсчитал, сколько автомобилей осталось в наличии у дилеров.

По данным аналитика, по состоянию на конец января 2026 года на учет поставлено 18 625 автомобилей Xcite, включая 15 067 кроссоверов X-Cross 7 и 3558 экземпляров X-Cross 8.

В январе реализовано 354 автомобиля - на 26% меньше, чем годом ранее (408 шт.), и почти вдвое меньше декабрьского результата, когда было продано 701 машина.

Сборка моделей X-Cross была остановлена в начале 2025 года. Всего за непродолжительное время производства выпущено чуть менее 19,7 тысяч автомобилей Xcite, из них более 15,2 тысячи X-Cross 7 и чуть меньше 4,5 тысяч X-Cross 8.

Исходя из текущих данных, товарные запасы X-Cross 7 практически исчерпаны, тогда как X-Cross 8 еще остается доступным у дилеров. Дополнительное предложение формируют тестовые автомобили, которые поступают в продажу уже как машины с пробегом, отметил эксперт.