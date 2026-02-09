Раскрыты все данные о кроссовере Wey V9X

В Китае появится кроссовер Wey V9X с искусственным интеллектом. У флагманской модели бренда Wey, принадлежащего концерну Great Wall Motor, шестиместный салон и передовая система помощи водителю.

© Motor.ru

Полноразмерный кроссовер V9X — первая модель, построенная на новой платформе Guiyuan S. Внешность новинки полностью соответствует современным трендам: полностью закрытая радиаторная решетка, сквозная светодиодная полоса в передней части кузова и светящийся логотип.

© Autohome

На крыше автомобиля установлен лидар (лазерный радар), что указывает на наличие продвинутой системы помощи водителю. Длина автомобиля — 5299 мм, колесная база — 3150 мм. В салоне шесть индивидуальных кресел. Он позиционируется как флагманский кроссовер класса люкс с искусственным интеллектом.

Wey V9X оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой на основе 2,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 238 л.с. Благодаря 800-вольтовой электросистеме и специальной батарее флагманский Wey способен за 5 минут зарядки получить энергию, достаточную для преодоления 200 км.

© Autohome

Автомобиль будет предлагаться в двух версиях с батареями разной емкости, запас хода на электротяге составит 240 км или 363 км соответственно. До 100 км/ч новинка Wey способна ускориться за 4,4 с.