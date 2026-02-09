В РФ начались продажи "Жигулей" 1993 года в идеале

Как удалось выяснить "Российской газете", в Москве на продажу выставили "капсулу времени" - ВАЗ-2106 1993 года выпуска. Примечательный лишь своим сохраном автомобиль владелец оценил в 9,9 млн рублей.

"Шестерка" окрашена в цвет "Сафари". За 33 года на автомобиле проехали всего 339 километров.

Отмечается, что "Жигули" полностью "в заводе", включая резину и лакокрасочное покрытие.

Автомобиль хранился в гараже, а перемещался, например, для техобслуживания, судя по фотографиям, на эвакуаторе.

Найдется ли тот, кто готов заплатить за ВАЗовскую классику в аутентичном состоянии почти 10 млн рублей? По опыту других коллекционных машин, можно со стопроцентной уверенностью сказать, что этот авто "зависнет" и будет очень долго искать нового хозяина.