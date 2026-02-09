Десять дешевых спорткаров, которые сильно подорожают в ближайшее время

Последний шанс купить: 10 дешевых спорткаров, которые сильно подорожают в ближайшее время. Рейтинг составил портал Topspeed.com. Представленные модели могут имеют потенциал резкого роста стоимости в ближайшие годы.

© Motor.ru

На первом месте находится Alfa Romeo 4C (2014−2020 годов выпуска). Этот автомобиль хоть и не стал иконой стиля, но в последнее время пользуется особой популярностью у покупателей. Легкий углеродный корпус с алюминиевыми подрамниками и небольшой турбированный мотор – все это помогает разогнать машину до 100 км/час всего за 4 секунды.

На втором месте Dodge Viper (1992−1995 годов). Цены на эту машину в ближайшие годы будут только расти. Причина – яркая внешность и мощный двигатель V10.

Третье место занимает Chevrolet Corvette Stingray (2014−2019 годов). За время выпуска появилась целая фан-база этого автомобиля. Помимо 455-сильного мотора поклонники отмечают механическую коробку передач, которая не предлагается для наследников этой модели.

Далее в списке бюджетных спортивные автомобилей, которые скоро подорожают, значатся Jaguar F-Type (2014−2019 годов), Lotus Evora (2010−2015 годов), Maserati GranTurismo (2008−2019 годов), Audi TT RS (2010−2014 годов), Nissan 300ZX Twin Turbo (1990−1996 годов), Porsche 911 Carrera 996 (1998−2001 годов) и Chevrolet Camaro Z/28 (1993−2002 годов).

Ранее эксперт назвал пять китайских автомобилей, которые ржавеют быстрее всего.