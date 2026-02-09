Дилер предлагает Hyundai Palisade 2026 года за 10,99 млн рублей

Дилер из Самары предлагает Hyundai Palisade 2026 года за 10,99 млн рублей

© За рулем

Hyundai Palisade нового модельного года уже можно заказать в России, правда, пока речь идёт о единичных экземплярах. По данным объявлений, в Самару направляются две машины в топовой версии Caligraphy, и их цена заставляет задуматься – почти 11 миллионов рублей.

За эти деньги покупатель получает полноприводный внедорожник с турбированным 2,5-литровым двигателем, который выдаёт 281 лошадиную силу, и классическим автоматом. В списке оборудования значатся панорамная крыша, система кругового обзора, подогрев и вентиляция кресел, а также электроприводы для двери багажника и стояночного тормоза.

Указанная стоимость в 10,99 млн рублей включает полный НДС, а таможенное оформление рассчитано на юридическое лицо.

Впрочем, дилер готов пойти на уступки: если оформлять покупку через кредит или программу trade-in, можно сэкономить 200 тысяч рублей. На деле это, конечно, лишь немного смягчает удар по кошельку.