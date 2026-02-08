В России начались продажи новых Kia Sportage 2026 года: очень дорого

"РГ" опросила нескольких дилеров и выяснила, доступны ли к покупке Kia Sportage 2026 года выпуска. Машины в ограниченном количестве предлагаются не только под заказ, но уже есть и в наличии в шоу-румах.

Сразу стоит отметить, что на классифайдах размещены в том числе объявления с карточками рестайлинговой версии кроссовера. Но если рассматривать поставку из КНР, стоит учитывать - обновленный Sportage там пока не продается.

Если импортировать автомобиль 2026 года выпуска под заказ, то цена "под ключ" с доставкой до Владивостока составит 4,5 - 4,7 млн рублей.

Автомобили, которые есть в наличии, в зависимости от мощности двигателя и комплектации стоят до 5,5 млн рублей.

Kia Sportage поставляется из Китая, производство кроссоверов организовано там же. На рынке КНР предлагаются версии с двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра, а также с гибридной установкой. Мощность - 150, 200 и 236 л.с.

Цены на Kia Sportage в Китае лежат в диапазоне 180 - 238 тысяч юаней (2 - 2,64 млн рублей).

При заказе авто в Китае стоит принять во внимание длительные сроки доставки, которые возникли из-за ужесточения экспортных правил КНР. Некоторые дилеры заявляют, что в 2026 году им не удалось получить ни одной машины.