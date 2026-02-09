Россиян могут освободить от получения бумажной медсправки при сдаче на права

Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки, сообщило РИА Новости. Утверждение верное, но - не вполне.

Действительно, россиян могут освободить от предъявления медицинской справки при подаче заявления через "Госуслуги" на сдачу экзамена для получения водительских прав. Однако это будет возможно только в том случае, если информация о здоровье кандидата в водители есть в едином электронном реестре.

Поясним, о чем речь. С 1 марта 2027 года вступят в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения. Согласно им, после прохождения водительской медкомиссии электронный документ о наличии или отсутствии у кандидата в водители противопоказаний к управлению транспортным средством будет поступать в электронную базу Минздрава, а оттуда - в электронную базу ГИБДД. И любой водитель или кандидат в водители сможет ее получить по личному требованию. Так что для сдачи экзаменов на права или замены прав по истечении их срока действия бумажная справка действительно не потребуется.

Но, возможно, она будет нужна для получения работы водителем. Ведь коммерческие учреждения не имеют доступа к базам данных МВД и Минздрава.

Но для получения прав бумажная справка станет действительно лишним документом.

Когда в автошколах только формируются учебные группы, то у каждого из обучающихся уже должна быть соответствующая водительская медсправка. Автошколы подают списки обучающихся в ГИБДД, и там проверяют их на возможность потом сдавать экзамен на права. Но и здесь бумажный вариант справки не потребуется. Сотрудник ГИБДД проверит будущих водителей по электронным базам.

Так что, с одной стороны, бумажная справка станет не нужной. Но прохождение водительской медкомиссии в полном объеме останется обязательным. Только после этого медсправка залетит в электронную базу, которую смогут проверить сотрудники ГИБДД.

Также с 1 марта следующего года сотрудники ГИБДД станут получать соответствующую информацию от медиков в случаях, когда у водителя будут выявлены признаки заболевания, с которым за руль садиться нельзя. Это также будет реализовано через электронное взаимодействие. В этой ситуации водителя предупредят о необходимости пройти медкомиссию заново. Если не пройдет - ранее выданная справка будет аннулирована, равно как и права. Но если пройдет и выяснится, что со здоровьем все нормально, то права останутся в целости и сохранности.

Иначе говоря, практику прохождения медкомиссий никто не отменяет.

Напомним, водительская медицинская справка действует год. Только в этот период времени можно сдать на права повторно, если потребуется. Для обмена прав через 10 лет (срок действия водительского удостоверения) необходимо будет пройти комиссию заново. И справок никто не отменяет. Просто ГИБДД будет получать их в электронном виде.

И, кстати, о Госуслугах. Пока не вполне понятно, как будут взаимодействовать базы данных ГИБДД и Минздрава. У них до 2027 года есть время для притирки. Но, возможно, водителям, обновляющим права, а также кандидатам на сдачу экзаменов в ГИБДД все-таки лучше будет какое-то время иметь на руках и бумажный вариант.

Стоит также напомнить, что получение прав - это многоступенчатая процедура. Права получают после сдачи экзаменов в ГИБДД на новую категорию. Их получают после истечения срока действия. Их получают по истечению срока лишения. В последнем случае, кстати, вопрос с медсправками наиболее сложен. Ведь если водителя лишили прав за нетрезвое вождение или за отказ от прохождения медкомиссии, то ему придется пройти медпроверку и получить справку о том, что он здоров как бык и ничего крепче чая не употребляет. Иначе права ему не вернут.