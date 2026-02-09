$77.0591.05

Седан BMW i3 (NA0): новые изображения

Несколько дней назад компания BMW распространила фотографии прототипа нового седана i3, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

Каким будет седан BMW i3 (NA0)
Модель i3 была впервые представлена в 2013 году, став серийной версией одноимённого концепта 2011 года. Этот хэтчбек стал первым серийным электромобилем марки, официально продавался в России и продержался на конвейере до 2022 года. Прямого наследника он не получил, однако в этом же году модельную гамму пополнила полностью электрическая версия седана третьей серии в кузове G20, которая предназначена исключительно для китайского рынка. Теперь же к премьере готовится полностью новая модель, которая станет частью целого семейства электромобилей под названием Neue Klasse.

Новый седан i3 получит очень схожий с будущей «трёшкой» дизайн (её рендеры мы сделали в октябре прошлого года), а основным отличием станут пропорции: электромобиль получит заметно более короткую колёсную базу, а передний свес, наоборот, увеличится. Здесь такие же выдвижные дверные ручки, при этом сами двери другие: это видно по сильному наклону стоек в задних дверях, в то время как у традиционной третьей серии они будут вертикальными. В остальном же дизайн седанов выглядит практически одинаковым: спереди у них широкие «ноздри» решётки радиатора (в случае с i3 это имитация), объединённые с фарами. Подобно новому электрокроссоверу BMW iX3 в головной оптике разместятся пара наклонных светодиодных полосок. Что же касается задней части, то здесь появятся узкие горизонтальные фонари, а ниша номерного знака расположится в нижней части крышки багажника, подобно дорестайлинговой модели 2 Series Gran Coupe.

Новый седан будет построен на той же платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой, что и кроссовер iX3 второго поколения. Скорее всего, силовые установки у них также будут общими. Так, вариант с индексом i3 50 xDrive может получить два электромотора совокупной мощностью 469 л.с. и 645 Нм крутящего момента. Также появится топовая версия с индексом М, её рендеры мы сделали в конце прошлого года.

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы, а массовое производство модели начнётся во второй половине этого года. Между тем, в прошлом месяце BMW опубликовала статистику продаж за 2025 год.