Каким будет седан BMW i3 (NA0)

Несколько дней назад компания BMW распространила фотографии прототипа нового седана i3, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

© Колеса.ру

Модель i3 была впервые представлена в 2013 году, став серийной версией одноимённого концепта 2011 года. Этот хэтчбек стал первым серийным электромобилем марки, официально продавался в России и продержался на конвейере до 2022 года. Прямого наследника он не получил, однако в этом же году модельную гамму пополнила полностью электрическая версия седана третьей серии в кузове G20, которая предназначена исключительно для китайского рынка. Теперь же к премьере готовится полностью новая модель, которая станет частью целого семейства электромобилей под названием Neue Klasse.

Новый седан i3 получит очень схожий с будущей «трёшкой» дизайн (её рендеры мы сделали в октябре прошлого года), а основным отличием станут пропорции: электромобиль получит заметно более короткую колёсную базу, а передний свес, наоборот, увеличится. Здесь такие же выдвижные дверные ручки, при этом сами двери другие: это видно по сильному наклону стоек в задних дверях, в то время как у традиционной третьей серии они будут вертикальными. В остальном же дизайн седанов выглядит практически одинаковым: спереди у них широкие «ноздри» решётки радиатора (в случае с i3 это имитация), объединённые с фарами. Подобно новому электрокроссоверу BMW iX3 в головной оптике разместятся пара наклонных светодиодных полосок. Что же касается задней части, то здесь появятся узкие горизонтальные фонари, а ниша номерного знака расположится в нижней части крышки багажника, подобно дорестайлинговой модели 2 Series Gran Coupe.

Новый седан будет построен на той же платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой, что и кроссовер iX3 второго поколения. Скорее всего, силовые установки у них также будут общими. Так, вариант с индексом i3 50 xDrive может получить два электромотора совокупной мощностью 469 л.с. и 645 Нм крутящего момента. Также появится топовая версия с индексом М, её рендеры мы сделали в конце прошлого года.

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы, а массовое производство модели начнётся во второй половине этого года. Между тем, в прошлом месяце BMW опубликовала статистику продаж за 2025 год.