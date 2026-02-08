Great Wall Motor готовит просторную модификацию внедорожника Haval Raptor

С точки зрения дизайна, машина с приставкой Plus практически идентична обновленной версии 2026 года стандартного Raptor. Единственными видимыми отличиями являются доработанная передняя панель с цельной светлой вставкой под логотипом. Задняя часть автомобиля, осталась без изменений.

Ключевые нововведения связаны с габаритами. Колесная база нового Haval Raptor Plus составляет 2850 мм, что на 112 мм больше, чем у стандартной версии (2738 мм). Длина автомобиля 4912 мм (или 4792 мм без учета запасного колеса), ширина — 1950 мм, а высота — 1905 мм. Стандартный Haval Raptor, для сравнения, короче и предлагается исключительно в пятиместной компоновке.

Техническая часть осталась прежней Гибридная силовая установка состоит из 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя мощностью 115 кВт и тяговых литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов.

Покупателям будут доступны три варианта батарей емкостью 23,7, 33,7 и 44,7 кВт·ч, обеспечивающие запас хода исключительно на электротяге от 103 до 191 км по китайскому циклу измерений. Максимальная скорость автомобиля заявлена на уровне 190 км/ч. Точные характеристики электромоторов производитель пока не раскрыл.

В список стандартного оборудования включена панорамная стеклянная крыша. Среди ключевых опций значатся лидар, система кругового обзора с камерами, боковые подножки и декоративные накладки на колесные арки, что подчеркивает технологичность и внедорожный характер модели.

