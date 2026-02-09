МВД ужесточит контроль за пунктами техосмотра с 1 сентября 2026 года

Доработанный проект постановления об ужесточении госконтроля за техническим осмотром автомобилей скоро направят в кабинет министров. Все предыдущие замечания к документу учли, а спорные моменты урегулировали.

Сейчас готовится итоговое заключение, где анализируют, не создаст ли нововведение бизнесу лишних обязанностей и расходов, а бюджету – неоправданных трат. Только после этого проект вынесут на рассмотрение правительства. Если всё пойдёт по плану, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Инициатива исходит от МВД. Ключевое новшество – возможность отключать недобросовестные пункты техосмотра от единой автоматизированной системы без одобрения страховщиков. По сути, это позволит куда оперативнее блокировать мошеннические схемы с выдачей поддельных диагностических карт.

Ещё одно важное изменение даст операторам доступ к федеральной информационной системе «Такси». Зачем это нужно? Машины, работающие в такси, обязаны проходить осмотр раз в полгода. Проверка через ФГИС поможет выявлять тех, кто уклоняется от этой обязанности.

При этом для рядовых водителей кое-что, наоборот, станет проще. Вместо того чтобы предъявлять бумажные СТС или ПТС, можно будет показать оператору выписку из электронного реестра транспортных средств. В такой выписке содержится гораздо более полный набор данных об автомобиле.