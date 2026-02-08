Американский предпринимать и глава Tesla Илон Маск анонсировал крупносерийное производство электромобилей-грузовиков Semi в 2026 году. Его заявление цитирует РИА Новости.

«Tesla Semi начнет крупносерийное производство в этом году», — говорится в публикации.

Отмечается, что электрогрузовик на одном заряде может проехать до 800 километров. Какие-либо другие подробности бизнесмен в посте не привел.

Ранее основатель SpaceX заявил, что только повсеместное внедрение искусственного интеллекта и робототехники способно остановить приближающее банкротство Соединенных Штатов, вызванное государственным долгом.