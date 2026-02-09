Автомобили Lada включили в список машин с поддержкой CarPlay

Американская компания Apple внесла автомобили Lada в официальный cписок моделей машин с поддержкой системы CarPlay. Это следует из информации, опубликованной в разделе CarPlay на сайте компании.

© Газета.Ru

Так, в перечень были включены следующие модели российского автобренда: Granta, Vesta, XRAY и Largus. Система будет поддерживаться на машинах Lada последних поколений — с 2021 года.

До этого сообщалось, что Apple планирует внедрить поддержку сторонних ИИ-сервисов в платформу CarPlay. Система получит возможность интеграции чат-ботов, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

В настоящее время CarPlay поддерживает сторонние приложения, однако их тип ограничен. После обновления пользователи смогут взаимодействовать с чат-ботами в автомобиле без использования рук, однако такие приложения не получат доступ к управлению функциями автомобиля или iPhone и не заменят Siri. Для работы с ИИ пользователям потребуется запускать соответствующее приложение.

CarPlay — это фирменная программная оболочка Apple, которая позволяет использовать часть функционала смартфона линейки iPhone в мультимедийной системе автомобиля.

Ранее Apple планировала заменить Siri на новый ИИ-чат-бот Campos в iOS 27.