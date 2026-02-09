"Волга" за безумные деньги: прошло семь лет, а ее никак не продадут

Некоторые "капсулы времени" висят в продаже по несколько лет. Дело в цене, которую назначают за свое "сокровище" владельцы. "Российская газета" обратила внимание на ноль-вторую "Волгу", которая продается седьмой год подряд. Неудивительно - с таким-то прайсом.

© Российская Газета

"Волга" выпущена в 2002 году - то есть относится к так называемой третьей серии, продержавшейся на конвейере по 2003 год. Это означает, что у автомобиля 5-ступенчатая МКП, составной кардан с промежуточной опорой, рулевое управление с гидроусилителем.

Под капотом - двигатель ЗМЗ 402-й серии который с завода выдавал под 100 л.с. У продающегося ГАЗ-3102 пробег небольшой - 4000 км, что при соблюдении интервалов ТО, позволяет надеяться на изначальную мощность.

Из отличительных черт "капсулы времени" можно выделить обильный хромированный декор, включая накладки на колесные арки, нештатные диски и оформление ручек открывания дверей.

Цена - 7 200 000 рублей. Какой-то дополнительной аргументации такой высокой стоимости "Волги" продавец не предоставляет.

В декабре 2025 года "РГ" рассказывала о другой "Волге" ГАЗ-3102 из Дагестана. Автомобиль 2007 года был в прекрасном состоянии и представлен в экспортной комплектации. Стоил седан при этом намного меньше - 1 250 000 рублей.