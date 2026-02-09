Глава "Автостата": Доля авто российской сборки достигла максимума за три года
Доля новых легковых автомобилей российской сборки на рынке по итогам января 2026 года выросла до 59% - это максимальный показатель за последние три года. Из 80,6 тысячи новых машин, поставленных на учет, 47,5 тысячи были произведены на российских предприятиях, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.
Рынок фактически отыграл часть падения, зафиксированного после 2022 года. До ухода глобальных автоконцернов доля локальной сборки стабильно превышала 80%, однако затем начала снижаться почти каждый месяц. Минимум был зафиксирован в сентябре 2024 года - 37,7%. С конца 2024 года тренд развернулся: показатель растет от месяца к месяцу, отметил эксперт.
Российская сборка сегодня - это не только Lada, которая все же пока остается крупнейшим игроком в сегменте - в январе на отечественную марку пришлось 41,3% всех проданных авто, собранных в России.
Также теперь существенную долю формируют бренды с китайским участием, локализовавшие производство или "отверточную" сборку на российских площадках.
Это прежде всего Haval с показателем 20,7% и запущенный лишь в середине 2025 года Tenet - 18,8%.
Совокупно на эти три бренда приходится более 80% всех локально собранных машин.
В меньших объемах на рынке присутствуют Solaris (3,2%), "Москвич" (2,1%), а также Jaecoo, Exeed, Voyah, Jetour и Chery - каждая из марок занимает от 1,5% до 1,8%.
Доля остальных брендов остается скромной: УАЗ и Evolute - по 1,1%, Xcite - 0,7%, Sollers - 0,4%.