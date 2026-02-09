Доля авто российской сборки достигла максимума за три года

Доля новых легковых автомобилей российской сборки на рынке по итогам января 2026 года выросла до 59% - это максимальный показатель за последние три года. Из 80,6 тысячи новых машин, поставленных на учет, 47,5 тысячи были произведены на российских предприятиях, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Российская Газета

Рынок фактически отыграл часть падения, зафиксированного после 2022 года. До ухода глобальных автоконцернов доля локальной сборки стабильно превышала 80%, однако затем начала снижаться почти каждый месяц. Минимум был зафиксирован в сентябре 2024 года - 37,7%. С конца 2024 года тренд развернулся: показатель растет от месяца к месяцу, отметил эксперт.

Российская сборка сегодня - это не только Lada, которая все же пока остается крупнейшим игроком в сегменте - в январе на отечественную марку пришлось 41,3% всех проданных авто, собранных в России.

Также теперь существенную долю формируют бренды с китайским участием, локализовавшие производство или "отверточную" сборку на российских площадках.

Это прежде всего Haval с показателем 20,7% и запущенный лишь в середине 2025 года Tenet - 18,8%.

Совокупно на эти три бренда приходится более 80% всех локально собранных машин.

В меньших объемах на рынке присутствуют Solaris (3,2%), "Москвич" (2,1%), а также Jaecoo, Exeed, Voyah, Jetour и Chery - каждая из марок занимает от 1,5% до 1,8%.

Доля остальных брендов остается скромной: УАЗ и Evolute - по 1,1%, Xcite - 0,7%, Sollers - 0,4%.