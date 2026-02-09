В РФ организуют собственное производство аккумуляторов для электромобилей

В регионах страны налаживают выпуск собственных электромобилей и компонентной базы, чтобы добиться полной независимости от импортных комплектующих. Первый кластер по производству литий-ионных аккумуляторов уже запустили в Калининградской области. Второй откроется в скором времени в Петербурге и сосредоточится на натрий-ионных батареях. Применять технологические новинки планируют не только в электромобилях и общественном транспорте, но и на крупных инфраструктурных объектах.

До недавнего времени аккумуляторы вместе с комплектующими завозили преимущественно из-за рубежа. Однако Россия стремится к максимальному импортозамещению в этом важном секторе промышленности.

- Сегодня бизнес часто сталкивается с недостаточно качественной продукцией, которая приезжает в нашу страну, например, из Азии. Где-то не хватает контроля, где-то комплектующие не соответствуют заявленным технологическим картам. Реализация проектов в России позволит решить вопрос с безопасностью и сделает аккумуляторы более доступными для жителей страны, поскольку сократятся расходы на логистику, - считает финансовый аналитик Артур Поляков.

Эксперты отмечают, что натрий-ионные аккумуляторы уже рассматриваются в качестве одного из ключевых элементов будущего энергетики, особенно в странах с суровыми климатическими условиями и удаленными территориями.

Россия, обладая значительным потенциалом для развития этой отрасли, может стать одним из лидеров в освоении натрий-ионной энергетики.

Совместно с партнерами из Китая мы запустили проект по производству таких батарей в России, - рассказала глава холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. - Особое значение найтрий-ионные аккумуляторы имеют для северных и удаленных регионов, где традиционная инфраструктура энергоснабжения развита слабо, а климатические условия крайне суровы. Такие территории часто зависят от дизельных электростанций, которые дороги в обслуживании и загрязняют окружающую среду. Поэтому аккумуляторные батареи могут стать основой для локальных систем хранения энергии, работающих в паре с возобновляемыми источниками: солнечными панелями, ветряками, гидроагрегатами.

Схема производства следующая: китайские партнеры обеспечивают сырье для аккумуляторов, которое компания из Санкт-Петербурга использует при создании конфигурации найтрий-ионной батареи. Грубо говоря, разработка - полностью российская, часть элементов - китайские. Готовая продукция уже поставляется на отечественный рынок. В ближайшее время производство хотят полностью локализовать в России.

Литий-ионные батареи планируют применять для производства электромобилей и спецтехники

А вот литий-ионные аккумуляторы с конца прошлого года уже полностью собирают на гигафабрике под Калининградом. Их главная особенность - полностью отечественная компонентная база. В основе каждого аккумулятора - литий-ионная ячейка. Эти небольшие прямоугольные платы собирают в модули, словно конструктор, что позволяет создавать аккумуляторы практически любого размера и мощности. Так, например, в стандартном блоке находятся 12 ячеек, а в аккумуляторе электрокара - шесть блоков. Основную работу на фабрике выполняют роботы, способные производить одну литий-ионную ячейку в секунду.

Раньше этот элемент выпускали с использованием комплектующих из Китая. Калининградская область стала первым регионом в стране, где начали создавать полностью отечественную элементную базу в этой сфере. Проект крайне важен для масштабной электрификации российского эксклава, он также замкнет региональный производственный цикл.

Выпускаемые в приграничном городе Неман аккумуляторы будут устанавливать на электрокары, которые также собирают под Калининградом на автомобилестроительном заводе. Таким образом, локализация производства достигнет практически 100 процентов. По словам главы региона Алексея Беспрозванных, производство выведет российский эксклав на новый технологический уровень.

- Этот проект однозначно является самым значимым и масштабным для Калининградской области за последние десять лет и уверенно входит в число крупнейших в новейшей истории региона. Новое производство становится ключевым участником программы электромобильности, которая развивается здесь благодаря решению президента России, - подчеркнул губернатор.

Новую продукцию будут использовать не только при производстве электромобилей. Литий-ионные батареи планируют применять для речного транспорта и спецтехники, в системах резервного и бесперебойного энергоснабжения, а также в возобновляемой энергетике. Такой подход позволит частично решить вопрос с утилизацией аккумуляторов. После того как они "откатают" свое на электрокаре, батарею можно будет повторно использовать уже в городском хозяйстве для питания светофоров или, например, обогрева уличных остановок.

В федеральном правительстве на проект возлагают большие надежды. По словам заместителя министра промышленности и торговли России Михаила Иванова, системы накопления энергии сегодня активно развиваются. Только в нашей стране этот рынок вырос в пять раз за четыре года. Запуск таких технологичных производств не только закроет потребности отечественного рынка в ионных аккумуляторах, но и откроет перспективы для экспорта продукции. В числе перспективных импортеров - страны Евразийского экономического союза.

Кстати

Основная проблема, которую предстоит решить производителям аккумуляторных батарей - это переработка и утилизация. По словам экспертов, пока эти процессы возможны лишь в рамках общих правил обращения с отходами I-II классов опасности, поскольку сегодня отсутствуют специализированные нормы для натрий-ионных батарей (НИБ).

Компоненты электролита и связующие вещества могут быть токсичными, если не утилизируются по специальной методике. Пока в нашей стране нет соответствующей инфраструктуры. Национальный проект "Экология" создал базовые условия для обращения с опасными отходами. Однако переработка аккумуляторов в основном сосредоточена на литий-ионных батареях, а специфических требований для НИБ пока нет.