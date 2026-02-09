В РФ дилеры начали прием заказов на Honda Stepwgn

Дилеры начали прием заказов на Honda Stepwgn, выпущенные в 2026 году. Автомобили готовы доставить в течение пары недель до Владивостока и отправить в любой регион России автовозом.

Honda Stepwgn - одна из популярных моделей, поставляемых в РФ по параллельному импорту. Это 7-местный минивэн с колесной базой 2850 мм и длиной кузова до 4830 мм.

Автомобиль имеет передний привод и может комплектоваться моторами 1,5 и 2,0 литра. Разумеется, из-за отмены льготного утильсбора на авто мощнее 160 л.с. выгоднее покупать авто с двигателем меньшего объема - он выдает 150 л.с. В паре - вариатор.

Цена с учетом доставки "под ключ" до Владивостока - от 3 млн рублей. Для сравнения, схожий по габаритам и пространству в салоне 7-местный Chery Tiggo 9 стоит в России от 4,235 млн рублей. На стороне "китайца" - левый руль, более тяговитый двигатель на 245 л.с. в паре с классическим гидроавтоматом, система полного привода.

Ранее "РГ" рассказывала, что в РФ можно купить Kia Sportage 2026 года, и цены - даже выше, чем на "Тигго 9".