В РФ стал доступен антифриз для современных авто китайского производства

В современном мире сложно представить функционирование автомобиля без антифриза - специальной жидкости, которая не только охлаждает двигатель, но и защищает его от коррозии, предотвращает образование отложений, накипи и пены. Для современных китайских иномарок, которых в последнее время становится в нашей стране все больше, был разработан специальный антифриз - он не только отвечает ведущим международным стандартам, но и соответствует самым последним требованиям производителей китайских автомобилей.

© Российская Газета

Выпустили новинку "Газпромнефть - смазочные материалы", основная производственная площадка которых расположена в Омске. Антифриз был создан по одной из самых современных технологий на основе органических компонентов. Его главной особенностью является увеличенный интервал замены до пяти лет или до 250 тысяч километров. При этом он может применяться в различных типах двигателей и даже в экстремальные сибирские морозы до -40 градусов.

"Наши производственные и научные мощности позволяют создавать продукты под любые запросы рынка. На сегодняшний день мы выпускаем охлаждающие жидкости для всех классов двигателей и можем закрыть потребности любого парка техники", - подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Ранее жители Омска получили возможность использовать моторные и трансмиссионные масла, предназначенные специально для китайских автомобилей нового поколения. Разработанный же антифриз подходит для легковых и грузовых автомобилей, стационарных дизельных двигателей, спецтехники и автобусов.

В общей сложности компания выпускает около 1000 наименований масел, смазок и технических жидкостей для всех секторов рынка. Основной производственной площадкой является Омский завод, где осуществляется полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции.