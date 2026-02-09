Mazda снимает с производства кроссовер CX-3

Японский автопроизводитель Mazda объявил о планах снять с производства один из своих старейших кроссоверов - Mazda CX-3. Модель, впервые дебютировавшая в 2015 году, сильно устарела на фоне современных разработок компании.

Производство автомобиля на родине бренда официально завершится уже в феврале 2026 года, что станет первым шагом к полному прекращению выпуска машины по всему миру. Как отмечает портал Carscoops, на протяжении более десяти лет CX-3 оставался важной частью модельного ряда Mazda, но в последние годы его популярность заметно снизилась.

Особенно это стало заметно на ключевом для компании рынке США, где продажи CX-3 прекратились еще в 2021 году. На смену устаревшей модели пришел более современный CX-30, который лучше отвечает требованиям потребителей.

В настоящее время все CX-3 для внутреннего рынка поставляются с завода в Таиланде, который также обслуживает другие страны.

Вместе с кроссовером, по всей видимости, на пенсию отправят и популярный хэтчбек Mazda2. Остановка его производства ожидается в июне этого года. На смену уходящему поколению придет новая модель, которая может получить имя CX-20. Концепт этой новинки был представлен еще в прошлом году, а ориентировочный срок дебюта серийной версии запланирован на 2027 год.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Mazda прекращает выпуск единственной модели с роторным ДВС.