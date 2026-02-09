В Подмосковье дешевеют автомобили на дизеле

Часть водителей Московской области отдают предпочтение дизельным автомобилям. Наиболее популярны в регионе такие машины из Германии, Кореи, Японии и Великобритании. Спрос и предложение на дизельные автомобили в Подмосковье с пробегом проанализировали эксперты Авито Авто.

© Вести Подмосковья

Наиболее востребованными в 2025 году оказались дизельные BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Toyota, Volkswagen и Hyundai. Среди моделей предпочтение отдавалось Toyota Land Cruiser, BMW X6, Mercedes-Benz E-класс, Mercedes-Benz S-класс, Audi Q7 и Mercedes-Benz V-класс. Больше всего спрос рос на Porsche - на 25,3%, Volvo – на 20,6%, Toyota – на 9,5%. У моделей в лидерах Mercedes-Benz S-класс (+28,2%) и BMW X6 (+22,6%).

Чаще всего по объявлениям продавались марки Mercedes-Benz (15,7% от всех предложений), Toyota (5,7%), Volvo (3,4%), а также модели Toyota Land Cruiser (2,9%), BMW X6 (2,8%) и Mercedes-Benz V-класс (2,6%). Здесь самый большой прирост по сравнению с 2024 годом у марки Lexus - плюс 34,6% и у модели Mercedes-Benz E-класс - плюс +7%.

В прошлом году дизельные автомобили на вторичном рынке Московской области подешевели на 6,9%. Теперь их средняя цена составляет 2,95 рублей. Больше всего сдали в цене Mercedes-Benz GLS-класс - на 11,5% до 7 480 000 рублей и Mercedes-Benz M-класс - на-11,1% до 2 000 000 рублей.

Руководитель продукта Автотека в Авито Дмитрий Крылов отметил, что за прошлый год доля дизельных автомобилей на вторичном рынке не изменилась и по-прежнему составляет 9,5%. Они остаются востребованными из-за высокой экономии топлива, надежности и долговечности, что особенно важно в длительных поездках и при интенсивной эксплуатации.