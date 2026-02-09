В Белоруссии продают 1/3 в праве собственности на мотоцикл «Ява»

Третью часть в праве собственности на мотоцикл «Ява» выставили на торги. Продать арестованную долю по системе торгов государственное «Белюробеспечение» пыталось четыре раза: всё это время потенциальные покупатели вели ожесточённую борьбу, но по итогу победитель не выкупал выигранный лот. Можно предположить, что новоиспечённому владельцу актива не удавалось договориться с хозяевами других долей.

© Motor.ru

Хронология торгов такова:

25 февраля 2025 года: первоначальная цена — 200 рублей; ставок — 481, итоговая цена — 3800 рублей (101 тыс. российских);

12 июня 2025 года: первоначальная цена — 160 рублей, ставок — 166, итоговая цена — 1304 рубля (35 тыс. российских);

29 августа 2025 года: первоначальная цена — 120 рублей, ставок — 333, итоговая цена — 1566 рублей (42 тыс. российских);

17 декабря 2025 года: первоначальная цена — 80 рублей; ставок — 285; итоговая цена — 1053 рубля (28 тыс. российских).

В России прошла сертификация мотоциклов Jawa. На мотоциклы, изготовителем которых значится чешская фирма, а сборочный завод расположен в Индии, оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).