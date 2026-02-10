Чем порадовал минивэн Hongqi HQ9

Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин протестировал минивэн Hongqi HQ9 в версии Comfort. Он подробно рассказал об особенностях этой модели.

Под капотом автомобиля установлен тот же мотор и коробка передач, что и на кроссовере Hongqi HS5 - 2.0-литровый турбодвигатель мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатый автомат. Однако, как отмечает эксперт, настройки у них разные.

Одной из ключевых особенностей минивэна является независимая подвеска всех колес и шины размером 225/55 R18, которые обеспечивают отличную плавность хода. Водительское кресло также заслуживает похвалы - оно удобное и комфортное.

Салон машины выполнен с учетом всех современных требований к комфорту. В автомобиле установлена система активного шумоподавления, которая позволяет наслаждаться тишиной во время поездки. Кроме того, минивэн оснащен электроприводами сдвижных дверей и активным круиз-контролем.

По мнению эксперта, HQ9 ориентирован на состоятельных покупателей, предпочитающих премиальные модели. Минивэн может составить конкуренцию другим автомобилям аналогичного класса, представленным на отечественном рынке.

Цена на Hongqi HQ9 в России начинается от 6 400 000 рублей за версию Deluxe и 7 050 000 рублей за комплектацию Executive.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что седан Hongqi L1 получил ОТТС для России.